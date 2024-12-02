20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هل تعيد الولايات المتحدة أسلحة نووية لأوكرانيا؟
Lebanon 24
02-12-2024
|
00:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأحد، إن إدارة الرئيس جو بايدن، لا تنوي إعادة أسلحة نووية لأوكرانيا، سُحبت منها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
وفي حوار مع شبكة "أي.بي.سي" الأميركية، أوضح سوليفان أن الإدارة الأميركية الحالية تحاول التركيز على تعزيز القدرات العسكرية التقليدية لأوكرانيا، بهدف تمكينها من الدفاع عن نفسها بفعالية ومواجهة القوات الروسية، مفندا ما تم تداوله إعلاميا بهذا الخصوص.
Advertisement
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قالت في 21 تشرين الثاني الماضي، أن عددا من المسؤوليين في إدارة بايدن أشاروا إلى إمكانية أن يعيد الرئيس بايدن الأسلحة النووية إلى أوكرانيا، التي تم سحبها منها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، معتبرين أن ذلك سيكون رادعا فوريا وضخما".
لكن الصحيفة نشرت بعد ذلك، تصحيحا جاء فيه أن "نسخة سابقة من المقالة قامت بإعادة صياغة تعليقات المسؤولين بشكل غير دقيق حول الخيارات التي قد تكون لدى أوكرانيا لردع روسيا في المستقبل".
وقالت: "أشار المسؤولون إلى أنه من الممكن أن تسمح إدارة بايدن لأوكرانيا بإعادة بناء ترسانتها النووية، وهو ما كانت أوكرانيا قد وافقت على التنازل عنه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي مقابل ضمانات أمنية. لكنهم لم يقترحوا أن تقوم إدارة بايدن بإعادة تلك الأسلحة إلى أوكرانيا".
ترامب ومسار التسوية في أوكرانيا
بالحديث عن مسار التسوية في ظل ولاية الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، وإمكانية أن تتنازل كييف عن الأراضي التي استنولت عليها روسيا لإنهاء الحرب، قال سوليفان، إن أوكرانيا يجب أن تحدد مصيرها الخاص، ولا ينبغي أن تفرض هذا المصير القوى الخارجية بما في ذلك الولايات المتحدة.
ولفت سوليفان إلى أن الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، أدلى بتصريحات علنية حول ضرورة أن تنتهي الحرب عبر طاولة المفاوضات، "ما يعني أنه يدرك أنه في النهاية سيكون هناك ضرورة للتفاوض".
وكشف أنه على مدار عام 2024، نسقت واشنطن بشكل كبير مع الرئيس زيلينسكي وفريقه لمناقشة شكل هذه المفاوضات، قائلا إن الهدف الرئيسي من ذلك هو توفير أكبر عدد ممكن من الأدوات لأوكرانيا لكي تتمكن من الدخول في تلك المفاوضات وهي تشعر بالثقة في أنها يمكن أن تحقق النتيجة التي ترغب فيها.
وأكد في إجابته عن الأراضي الأوكرانية "بالنسبة للموضوعات المتعلقة بالأراضي أو الأمن أو غيرها من العناصر، فلن أتحدث عن ذلك علنًا، أعتقد أن من حق الرئيس زيلينسكي هو أن يتحدث عن ذلك".
وانتقد ترامب مرارا حجم الدعم الأميركي لأوكرانيا وتعهد بإنهاء الحرب بسرعة دون أن يذكر كيف.
وتم تفسير ذلك على أنه يزيد من احتمال بدء محادثات سلام، التي لم تُعقد منذ الأشهر الأولى بعد الغزو الروسي الشامل في أوكرانيا في شباط 2022.
(الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي يقترب من لبنان.. متى يصل؟
Lebanon 24
منخفض جوي يقترب من لبنان.. متى يصل؟
07:18 | 2024-12-01
01/12/2024 07:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة نقيب بحري فقد التواصل معه
Lebanon 24
العثور على جثة نقيب بحري فقد التواصل معه
14:08 | 2024-12-01
01/12/2024 02:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرة.. ممثل شهير يكشف: لهذا السبب لم أعلن عن زواجي من "سميرة توفيق" (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرة.. ممثل شهير يكشف: لهذا السبب لم أعلن عن زواجي من "سميرة توفيق" (فيديو)
09:37 | 2024-12-01
01/12/2024 09:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت استخباراتية عن "حزب الله".. تقارير إسرائيلية جديدة!
Lebanon 24
مفاجآت استخباراتية عن "حزب الله".. تقارير إسرائيلية جديدة!
14:00 | 2024-12-01
01/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكرياً ومالياً.. هذه خطوات "حزب الله" الجديدة!
Lebanon 24
عسكرياً ومالياً.. هذه خطوات "حزب الله" الجديدة!
15:00 | 2024-12-01
01/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:20 | 2024-12-02
الطيران السوري يقصف الفصائل بريف حلب
05:11 | 2024-12-02
بيان جديد للجيش السوري عن عمليات التصدي لقوات المعارضة.. إليكم ما قاله
05:05 | 2024-12-02
"دافئ وودود".. زوجة نتنياهو تكشف تفاصيل لقائها مع ترامب
04:45 | 2024-12-02
"لا نحتاج مساعدة".. العراق يؤكد التنسيق مع الحكومة السورية لتأمين الحدود
04:36 | 2024-12-02
طهران تؤكد: مستشارونا العسكريون باقون في سوريا
04:21 | 2024-12-02
سوريا.. صراع جديد أم تصفية حسابات؟
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
02/12/2024 12:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
02/12/2024 12:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
02/12/2024 12:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24