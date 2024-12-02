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عربي-دولي

اشتبه بنقلها أسلحة إلى حزب الله: إسرائيل اعترضت طائرة إيرانية فوق سوريا.. مصادر تزعم

Lebanon 24
02-12-2024 | 01:42
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أفادت مصادر إسرائيلية بأن القوات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرة إيرانية فوق سوريا ليل السبت والأحد، وأجبرتها على العودة.

فقد أفاد مصدر عسكري إسرائيلي بأن الطائرة الإيرانية التابعة لشركة "ماهان إيرلاين" اشتبه بأنها تنقل أسلحة إلى حزب الله في لبنان، فمنعت من إكمال رحلتها من قبل الطائرات الإسرائيلية، حسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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"ورقة ضمانات"

كما أضاف المصدر أن الطائرات أمرتها بالعودة، وقد فعلت ذلك بعد فترة قصيرة. علماً أن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كانت نشرت لقطة لبيانات رحلة تلك الطائرة، مبينة أنها هبطت في مدينة اللاذقية الساحلية السورية بعد ظهر السبت.

جاء اعتراض هذه الرحلة ضمن ما أشيع عن وجود "ورقة ضمانات أميركية" إسرائيل، تسمح لها بمنع تسليح حزب الله في لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أجبر خلال الفترة الماضية، عدة رحلات جوية إيرانية على الدوران فوق المجال الجوي السوري أو العراقي، بعد الاشتباه في أنها تحمل أسلحة إلى حزب الله، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

يذكر أن اتفاق الهدنة في لبنان، دخل حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، بعد شهرين من التصعيد الإسرائيلي العنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلا عن الجنوب والبقاع. ونص على وقف الأعمال القتالية لمدة 60 يوماً، على أن تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من القرى الجنوبية، ويسحب حزب الله سلاحه ومقاتليه من الجنوب نحو شمال نهر الليطاني.(العربية)


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