Advertisement

عربي-دولي

لمساندة النظام.. دخول فصائل عراقية إلى سوريا مصدران يكشفان

Lebanon 24
02-12-2024 | 02:49
A-
A+
Doc-P-1286740-638687298306111430.jpg
Doc-P-1286740-638687298306111430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دخلت فصل مسلحة من العراق إلى الأراضي السورية وذلك في ظل انسحاب وحدات الجيش السوري أمام الهجوم المباغت الذي شهدتها مدينة حلب لأول مرة منذ سنوات، بعد سيطرة "هيئة تحرير الشام" وفصائل مسلحة عليها.

فقد كشف مصدران عسكريان سوريان أن "فصائل شيعية موالية لإيران دخلت من العراق من أجل مساعدة القوات السورية في القتال"، وفق ما نقلت وكالة رويترز اليوم الإثنين.
Advertisement

كما أوضح مصدر كبير في الجيش السوري أن العشرات من مقاتلي الحشد الشعبي عبروا طريقا عسكريا بالقرب من مدينة البوكمال على الحدود بين البلدين، متوجهين نحو الشمال السوري.

حزب الله و"فاطموين"
إلى ذلك، أشار إلى أن "تلك التعزيزات الجديدة أرسلت خلال الليل لمساعدة الجيش على الخطوط الأمامية في الشمال".

كذلك لفت إلى أن الفصائل ضمت "كتائب حزب الله العراقي" و "فاطميون".

وكان وزير الداحلية العراقي عبد الأمير الشمري أكد أمس أن تعزيزات جديدة أرسلت إلى المناطق الحدودية مع سوريا.

كما شدد على أن الحدود مغلقة ومؤمنة بشكل تام.

فيما أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لدى وصوله إلى أنقرة في وقت سابقا اليوم على أنما أسماها "فصائل المقاومة" ستدعم الحكومة والجيش السوريين.

أتت تلك التطورات بعدما أطلقت الفصائل المسلحة منذ الأربعاء الماضي هجوماً مباغتا في شمال غرب سوريا، تمكنت إثره من السيطرة بشكل كامل على مدينة حلب، والمطار الدولي، إضافة إلى عشرات المدن والقرى بمحافظتَي إدلب وحماة مع انسحاب وحدات الجيش السوري منها.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:20 | 2024-12-02
05:11 | 2024-12-02
05:05 | 2024-12-02
04:45 | 2024-12-02
04:36 | 2024-12-02
04:21 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24