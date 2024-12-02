شولتس في أوكرانيا.. مساعدات عسكرية بقيمة 650 مليون يورو

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وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الاثنين، في أول زيارة له لأوكرانيا منذ عامين ونصف.ولدى وصوله أعلن شولتس عن توريد المزيد من الأسلحة للدفاع ضد روسيا بقيمة 650 مليون يورو في ديسمبر الجاري.وقال شولتس : "أود أن أوضح هنا أن ألمانيا ستظل الداعم الأقوى لأوكرانيا في أوروبا".وذكر شولتس أن زيارته تعد علامة على التضامن مع دولة تدافع عن نفسها "بطريقة بطولية ضد الحرب العدوانية الروسية القاسية" منذ أكثر من 1000 يوم، وقال: "يمكن لأوكرانيا الاعتماد على ألمانيا.. نحن نقول ما نفعله.. ونحن نفعل ما نقول".وتعتبر ألمانيا أهم مورد أسلحة لأوكرانيا في دفاعها ضد روسيا بعد الولايات المتحدة.وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، تم تسليم أو الوعد بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية ألمانية تبلغ قيمتها نحو 28 مليار يورو إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 شباط 2022، وتشمل هذه عمليات التسليم التي أعلن عنها شولتس مقابل 650 مليون يورو في كانون الاول الجاري.وقال شولتس في عطلة نهاية الأسبوع: "تفوق ألمانيا هذا العام (في المساعدات لأوكرانيا) بذلك بريطانيا وفرنسا مجتمعتين. يمكن حتى إضافة عدد قليل من البلدان إليهما".وفي كييف يعتزم شولتس، في هذه الزيارة غير المعلن عنها لأسباب أمنية، مقابلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وزار المستشار العاصمة الأوكرانية لأول مرة قبل وقت قصير من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط 2022. (سكاي نيوز)