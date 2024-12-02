الطيران السوري يقصف الفصائل بريف حلب

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قالت وزارة الدفاع السورية إن "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك وجه ضربات متتالية على تجمعات الإرهابيين ومحاور تحركهم على أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي".وجاء في البيان أن "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يوجه ضربات متتالية على تجمعات الإرهابيين ومحاور تحركهم على أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي موقعا عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم إضافة إلى تدمير عدة عربات وآليات كانت بحوزتهم".وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أن 11 شخصا قتلوا بغارات روسية وسورية على شمال غرب سوريا.في الأثناء، قال مصدران وأحد السكان إن قوات وحدات حماية الشعب الكردية بدأت الانسحاب من الأجزاء الشمالية الشرقية من مدينة حلب بموجب اتفاق مع المعارضة.(سكاي نيوز)