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عربي-دولي

بيان جديد للجيش السوري عن عمليات التصدي لقوات المعارضة.. إليكم ما قاله

Lebanon 24
02-12-2024 | 05:11
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أعلن الجيش السوري في بيان أنّه "خلال الساعات الـ 24 الماضية تواصلت الاستهدافات التي ينفذها الجيش السوري بالتعاون مع القوات الروسية العاملة في سوريا عبرضربات مركزة جوية وصاروخية ومدفعية على مواقع الإرهابيين ومستودعاتهم وخطوط إمدادهم ومحاور تحركهم في ريفي حلب وإدلب، ما أسفر عن تدمير 5 مقرات قيادة و7 مستودعات ذخيرة وسلاح متنوع بعضها يحتوي طائرات مسيرة. وأدت الضربات الدقيقة التي شنتها قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الروسية إلى القضاء على ما يزيد عن 400 إرهابي بينهم جنسيات أجنبية متعددة خلال الساعات الماضية.
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أضاف:" وقد بدأت قواتنا المسلحة بالتحرك على عدة محاور في أرياف حلب وحماة وإدلب للالتفاف على الإرهابيين وطردهم من المناطق التي دخلوها وتأمينها بالكامل وتثبيت نقاط تمركز جديدة للتحضير للهجوم التالي، مع استمرار وصول المزيد من التعزيزات العسكرية إلى محاور الاشتباك".

وأكّد إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تشدد على أن كل ما يشاع من سيطرة التنظيمات الإرهابية على مناطق وبلدات وقرى هو عارٍ من الصحة ويندرج ضمن الدعاية الكاذبة التي تشنها تلك التنظيمات في محاولة لرفع معنويات أفرادها الذين بدؤوا بالفرار في العديد من المواقع والبلدات نتيجة الضربات الموجعة والخسائر التي تكبدوها.
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