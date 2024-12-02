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عربي-دولي
روسيا تعلن استمرارها في دعم الأسد
Lebanon 24
02-12-2024
|
05:30
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أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، أن روسيا ستستمر في دعم الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرًا إلى أن موسكو تتابع الوضع العسكري على الأرض بعد تقدم فصائل مسلحة إسلامية وجماعات معارضة مسلحة في بعض المناطق السورية.
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وأضاف بيسكوف أن روسيا ستحدد موقفها بناءً على التطورات المستجدة في الميدان.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك شنّ ضربات متتالية على تجمعات المسلحين في أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي.
وقال البيان إن الضربات أسفرت عن مقتل وجرح عشرات من المسلحين، بالإضافة إلى تدمير عدد من العربات والآليات التي كانت بحوزتهم. كما أعلنت القوات السورية عن تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب، بهدف تعزيز خطوط الدفاع وحماية المدنيين والجنود.
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