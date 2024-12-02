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عربي-دولي

اتصال هاتفيّ بين الأسد وبزشكيان.. هذا ما دار بينهما

Lebanon 24
02-12-2024 | 05:42
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ناقش الرئيس السوري بشار الأسد مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التطورات الأخيرة والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، خلال اتصال هاتفي، حيث أكّد الأسد أن "ما يحصل من تصعيد إرهابي يعكس أهدافًا بعيدةً في محاولة تقسيم المنطقة وتفتيت دولها وإعادة رسم الخرائط من جديد وفقاً لمصالح وغايات أميركا والغرب".
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وشدد على أن "هذا التصعيد لن يزيد سوريا وجيشها إلا إصراراً على المزيد من المواجهة للقضاء على أذرع الإرهاب في كامل الأراضي السورية". 

بدوره، أكد بزشكيان رفض إيران التام لكل محاولات النيل من وحدة واستقرار سورية، معتبراً أن المساس بوحدة سوريا هو ضرب للمنطقة واستقرارها ووحدة دولها، مشيراً إلى أن "الأطماع الصهيو أميركية واضحة في استهداف دول المنطقة وشعوبها، وأن ما يحصل في سورية هو وجه لتلك الأطماع". 

كما شدد على استعداد إيران لتقديم كل أشكال الدعم لسوريا للقضاء على الإرهاب وإفشال أهداف مشغليه وداعميه.
 
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