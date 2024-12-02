الخارجية التركية: لا نريد للحرب الداخلية في سوريا أن تتصاعد أكثر

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صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن بلاده لا تريد للحرب الداخلية في سوريا أن تتصاعد أكثر.جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، في العاصمة التركية أنقرة.وقال فيدان إن "من الخطأ في هذه المرحلة محاولة تفسير الأحداث في سوريا بوجود تدخل خارجي".وذكر أن "التطورات الأخيرة تظهر مرة أخرى أن دمشق يجب أن تتوصل إلى تسوية مع شعبها ومع المعارضة الشرعية".وأضاف وزير الخارجية التركي: "لا نريد للحرب الداخلية في سوريا أن تتصاعد أكثر". (الاناضول)