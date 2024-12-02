وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة إلى 44466 شهيدا

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم، إن ما لا يقل عن 44466 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 105358 آخرون منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في السابع من تشرين الأول 2023.وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 37 شهيدًا و108 إصابات" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. (سكاي نيوز)