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مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة

Lebanon 24
02-12-2024 | 08:40
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أكدت مصادر لقناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم، أن جميع قيادات حركة حماس قد غادروا الأراضي القطرية.
وقالت المصار إن جميع قيادات حركة حماس قد غارات الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة.
وكانت الدوحة قد أعلنت في نوفمبر الماضي ، أنها علقت وساطتها لوقف إطلاق النار في غزة إلى حين "توافر الجدية اللازمة" في المفاوضات.
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وكان موقع "أكسيوس" قد نقل عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أن واشنطن أبلغت قطر أن وجود حركة حماس في الدوحة لم يعد مقبولا.
وأضاف المسؤول أن الطلب الأميركي جاء بعدما رفضت حماس أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في غزة.
(سكاي نيوز)
 
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