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عربي-دولي

لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها الى تل أبيب

Lebanon 24
02-12-2024 | 09:08
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أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، الاثنين، عن تمديد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل حتى 31 كانون ثاني المقبل، مع استمرار توترات الشرق الأوسط.
وذكرت الشركة في بيان أن كافة الشركات التابعة للمجموعة ستخضع لقرار تمديد تعليق الرحلات إلى نهاية يناير المقبل، بدلا من الموعد السابق المحدد بنهاية كانون أول الجاري.
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وكانت أعلنت لوفتهانزا، في 28 تشرين أول الماضي، تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 تشرين الثاني جراء تصاعد التوتر بالمنطقة، قبل أن يتم تمديده إلى نهاية ديسمبر.
وألغت العديد من الشركات الأجنبية الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى ربيع العام المقبل، بما في ذلك فيرجن ودلتا وشركات أخرى. (الاناضول)

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