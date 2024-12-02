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عربي-دولي

عن اتفاق وقف إطلاق النار.. هذا ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي

Lebanon 24
02-12-2024 | 10:20
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أشار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الى انه "نسمع ادعاءات بأن إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والعكس هو الصحيح"، مؤكدا انه "نعمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق عبر الرد الفوري على انتهاكات حزب الله".
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ورأى ساعر ان "على عناصر حزب الله عدم الوجود بجنوب الليطاني وعليهم الانتقال شمالا على الفور".
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