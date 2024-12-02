عن اتفاق وقف إطلاق النار.. هذا ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي

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أشار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الى انه "نسمع ادعاءات بأن إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والعكس هو الصحيح"، مؤكدا انه "نعمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق عبر الرد الفوري على انتهاكات حزب الله".ورأى ساعر ان "على عناصر حزب الله عدم الوجود بجنوب الليطاني وعليهم الانتقال شمالا على الفور".