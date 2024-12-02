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منذ بداية الحرب.. حماس تكشف عدد الرهائن الذين قُتلوا في غزة

Lebanon 24
02-12-2024 | 13:47
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أعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن 33 رهينة قُتلوا خلال الحرب المستمرة منذ نحو 14 شهرا في قطاع غزة، من دون أن توضح جنسياتهم، وأن رهائن آخرين "فقدوا".

وقالت الحركة في بيان: "باستمرار حربكم المجنونة قد تفقدون أسراكم إلى الأبد. افعلوا ما يجب عليكم فعله قبل فوات الأوان".
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ونشرت الحركة بعد ذلك بقليل تسجيلا مصورا، قالت إنه يتضمن تفاصيل عن توقيت وكيفية مقتل الرهائن، ملقية باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما آل إليه مصيرهم.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق حتى الآن، في ظل استمرار الغارات الجوية على غزة. (سكاي نيوز) 

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