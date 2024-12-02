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عربي-دولي

ترامب: مشكلة "خطيرة" ستحدث في الشرق الأوسط إذا!

Lebanon 24
02-12-2024 | 14:48
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 كانون الثاني، فسيكون هناك مشكلة خطيرة في الشرق الأوسط".

وأوضح ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "سيتلقى المسؤولون ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية الطويل والحافل". (سكاي نيوز) 
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