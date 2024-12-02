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عربي-دولي
هل سيرسل "حزب الله" مقاتليه إلى سوريا؟
Lebanon 24
02-12-2024
|
15:02
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ذكرت 3 مصادر مطلعة على تفكير حزب الله، اليوم الاثنين، أن "الحزب لا تنوي حاليا إرسال مقاتلين إلى شمال سوريا لدعم الجيش السوري هناك"، وفقا لوكالة "رويترز".
وقالت المصادر إن "حزب الله لم يُطلب منه ذلك بعد، وإن الجماعة ليست مستعدة لإرسال قوات إلى سوريا في هذه المرحلة". (العربية)
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