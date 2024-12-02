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عربي-دولي

بعد الحرب.. فتح وحماس تتشاوران حول إدارة قطاع غزة

Lebanon 24
02-12-2024 | 15:32
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أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، إن "وفدين من حركتي فتح وحماس يبحثان في القاهرة في سبل تمكين السلطة الفلسطينية من "ولّي الأمور بشكل كامل في قطاع غزة بعد الحرب".

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وأكد عبد العاطي في المؤتمر الوزاري لإغاثة غزة بالقاهرة أن "هناك وفدان لحركتي فتح وحماس هنا في القاهرة يتشاوران لسرعة التوصل إلى تفاهم مشترك في ما يتعلق بإدارة الأمور الحياتية في قطاع غزة تحت السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية"، مضيفاً "بالتالي يتم تمكين السلطة الفلسطينية لتولي الأمور بشكل واضح وكامل بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي". (سكاي نيوز) 
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