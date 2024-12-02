بعد الحرب.. فتح وحماس تتشاوران حول إدارة قطاع غزة

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وأكد عبد العاطي في المؤتمر الوزاري لإغاثة غزة بالقاهرة أن "هناك وفدان لحركتي فتح وحماس هنا في القاهرة يتشاوران لسرعة التوصل إلى تفاهم مشترك في ما يتعلق بإدارة الأمور الحياتية في قطاع غزة تحت السيطرة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية"، مضيفاً "بالتالي يتم تمكين السلطة الفلسطينية لتولي الأمور بشكل واضح وكامل بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي". (سكاي نيوز)