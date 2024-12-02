بعد تحذير ترامب من مشكلة "خطيرة" في الشرق الأوسط.. كيف علقت إسرائيل؟

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وأضاف: "الأرجح أن تصريحاته تهدف إلى تذكير جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية بالمناسبة بأن الإدارة الأمريكية القادمة ترغب في الحصول على صفحة نظيفة في غزة واتفاق نهائي لإعادة الأسرى حتى قبل تنصيب ترامب في يناير المقبل".وذكرت "القناة 12" أنه "كان هناك ضغط على ترامب من عائلات الأسرى للإدلاء بمثل هذا البيان في الوقت الحالي على الرغم من أنه من غير المقبول التدخل في الأمور السياسية خلال الفترة الانتقالية"، موضحةً أنه "بهذه الطريقة، وخاصة مع عدم وجود الكثير من الوقت لدى الأسرى، يرغب ترامب كثيرا في حل المشكل قبل توليه منصبه".كما أشارت إلى "استمرار الاتصالات للتوصل إلى اتفاق، لكن حتى الآن لم يسجل أي انفراجة بشأن القضية".وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب،أعلن إنه "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 كانون الثاني، فسيكون هناك مشكلة خطيرة في الشرق الأوسط"، موضحاً انّه"سيتلقى المسؤولون ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية الطويل والحافل". (روسيا اليوم)