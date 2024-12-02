بن سلمان استقبل ماكرون

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عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين لقاء موسعاً في العاصمة الرياض.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "اللقاء تمّ في قصر اليمامة بالرياض في إطار زيارة دولة يجريها الرئيس الفرنسي للمملكة تستمر 3 أيام".وتناول اللقاء العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتأتي هذه الزيارة بدعوة من ولي العهد السعودي حيث أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن الرئيس ماكرون سيشارك أيضاً في "قمّة المياه الواحدة" رفيعة المستوى في الرياض.