هذه نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي بأحداث هجوم حماس

كشفت نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي في أحداث 7 تشرين الأول 2023، أن تصوراً خاطئاً شكل رداً غير مناسب على التهديدات.

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وبحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، فقد تبين أن قيادة المنطقة الجنوبية كانت تعتقد أن خطة "جدار أريحا" وهي مخطط حركة حماس للهجوم الذي شنته في السابع من تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة، والقواعد العسكرية للجيش الإسرائيلي في محيط غزة، وهي وثيقة مكونة من حوالي 40 صفحة تطرقت بالتفصيل الهجوم، كانت "سيناريو مستحيلاً"، وكان هناك اعتقاد خاطئ بأن الجدار الفاصل في غزة "غير قابل للاختراق".كما بينت التحقيقات أيضاً أنه كان هناك اعتماد مفرط على التدابير التكنولوجية في السياج الحدودي مثل الكاميرات وأنظمة المراقبة التي انهارت تباعا.وخلصت تحقيقات الجيش الإسرائيلي إلى أن قلة أعداد قوات الأمن على امتداد الحدود أدى إلى تفوق عناصر حماس، وفقا للقناة 12.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تعرض نتائج تحقيقات الجيش، على رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي قبل أن يتخذ قرارات بشأن بعض قادة الجيش. (سكاي نيوز)