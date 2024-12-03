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عربي-دولي

فتح وحماس توافقان على مسودة إنشاء لجنة لإدارة غزة

Lebanon 24
03-12-2024 | 01:56
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أعلنت مصادر لـ"العربية" اليوم الثلاثاء، ان حركتا فتح وحماس وافقتا على مسودة إنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة بموجب اقتراح مصري.

وأشارت المصادر إلى أن التوافق الفلسطيني على لجنة لإدارة قطاع غزة يمهد لإعلان وقف النار.
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واظهرت مسودة لجنة إدارة غزة، التي حصلت عليها "العربية" بأن المرجعية للحكومة الفلسطينية والتعيين بمرسوم من رئيس السلطة.

كما أظهرت المسودة أن اللجنة ستقدم الخدمات والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.(العربية)





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