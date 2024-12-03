موسكو تحضر لاجتماع الدول المشاركة في "صيغة أستانا" بشأن سوريا

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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حديث لمراسل تاس، ان العمل يجري حاليا بخصوص مسألة اجتماع الدول المشاركة في "صيغة أستانا" بشأن سوريا.وأضافت زاخاروفا في تعليقها على أنباء تفيد بالتخطيط لعقد مثل هذا الاجتماع يوم الجمعة المقبل في الدوحة: "يجري بحث موضوع عقد هذا اللقاء".ويستمر النزاع المسلح في سوريا، منذ عام 2011. وبدأت المفاوضات في أستانا، المعروفة باسم صيغة أستانا، حول التسوية السورية فيعام 2017، وتم منذ تلك الفترة عقد 21 اجتماعا لهذه الصيغة.وتضم صيغة أستانا روسيا وإيران وتركيا كدول ضامنة لعملية حل الأزمة السورية، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية والأمم المتحدة والدول المراقبة - الأردن والعراق ولبنان.في يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني الماضي، شنت الجماعات المسلحة هجوما واسع النطاق في شمال غربي سوريا، وهو ما أصبح أكبر تصعيد عسكري في سوريا منذ عام 2020. (روسيا اليوم)