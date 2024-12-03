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عربي-دولي
القوات الروسية تسيطر على قريتين إضافيتين شرقي أوكرانيا
Lebanon 24
03-12-2024
|
04:53
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن سيطرة القوات التابعة لها على بلدتين جديدتين دونيتسك وزابوريجيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على منطقتين سكنيتين جديدتين في أوكرانيا هما رومانيفكا في منطقة دونيتسك في الشرق ونوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا بالجنوب.
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وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أنه "نتيجة للعمليات الناجحة لقوات مجموعة الجنوب، تم تحرير بلدة رومانوفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الوزارة: "نتيجة للعمليات الناجحة لقوات مجموعة الجنوب، تم تحرير بلدة نوفوداريفكا في مقاطعة زابوروجيه".
ووفقا للوزارة كبدت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 370 عسكرياً، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
استهدفت قوات الجنوب أفراد ومعدات القوات الأوكرانية المسلحة في بلدات كونستانتينوفكا وداتشنوي وسلافيانسك في دونيتسك.
بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 370عسكريًا، وعربة مشاة قتالية و5 آليات ومحطة حرب إلكترونية. (سكاي نيوز)
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