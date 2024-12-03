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الحوثيون: نفذنا 3 عمليات ضد أهداف إسرائيلية خلال 48 ساعة

Lebanon 24
03-12-2024 | 08:41
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أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية اليوم الثلاثاء، عن "تنفيذها بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق 3 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية شمال وجنوب فلسطين خلال الـ48 ساعة الماضية".

وأوضحت القوات المسلحة في بيان: "نفذنا عمليتين استهدفتا هدفين للعدو الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة. العملية الثالثة استهدفت هدفا حيويا في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيّرة".
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وأكد البيان أن "العمليات جاءت انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة". (روسيا اليوم)
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