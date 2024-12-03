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عربي-دولي

أردوغان لرئيس وزراء العراق: سوريا بحاجة لعملية سياسية حقيقية لإنهاء التصعيد

Lebanon 24
03-12-2024 | 10:48
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قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي بأن أولوية أنقرة هي إبقاء الهدوء على حدودها، وبأن حكومة سوريا بحاجة إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية لإنهاء التصعيد في شمال البلاد.
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وورد في بيان للرئاسة التركية عن الاتصال الهاتفي: "قال أردوغان إن تركيا تتخذ خطوات بما يتسق مع أمنها القومي ومصالحها، لمنع منظمة حزب العمال الكردستاني والتابعين لها من استغلال التطورات، وستتخذ مزيدا من الخطوات".

وذكرت الرئاسة أن أردوغان قال للسوداني أيضا خلال الاتصال، إن تركيا تقدّر سلامة ووحدة أراضي سوريا واستقرارها، مضيفا أن أنقرة تريد تجنب سقوط قتلى من المدنيين. (العربية)
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