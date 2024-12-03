"تلعب دورا حيويا".. أميركا تفرض عقوبات على 35 كياناً وسفينة إيرانية

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وأفاد القرار بأن العقوبات تهدف إلى زيادة التكاليف على قطاع نفط إيران، في أعقاب هجومها على إسرائيل في 1 تشرين الأول الماضي، وكذلك التصعيد النووي الذي أعلنت عنه مؤخرا.وذكر بيان للخزانة الأميركية أن "عائدات النفط توفر للنظام الإيراني الموارد اللازمة لتمويل برنامجه النووي، وتطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ المتقدمة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والمادي المستمر للأنشطة الإرهابية".وشملت الكيانات المستهدفة شركات وسفن مسجلة في عدة دول، بما في ذلك الصين.وتم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب أمر تنفيذي اتخذ يوم 11 تشرين الأول يتيح لوزارة الخزانة فرض عقوبات على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في إيران.