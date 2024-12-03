الأحكام العرفية تهوي بأسعار أصول كوريا الجنوبية

Advertisement

هوت أسعار الأصول الكورية الجنوبية بعد أن أعلن رئيس البلاد الأحكام العرفية، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات.فهبط صندوق "آي شيرز إم إس سي آي" (iShares MSCI) الكوري الجنوبي المتداول بنسبة 5.1% في التعاملات الأميركية، متكبداً أعنف هبوط يومي له منذ 5 آب. كما انخفض سعر صرف الوون إلى أضعف مستوى له مقابل الدولار منذ أكثر من عامين. وخسرت أسهم "سامسونغ إلكترونيكس" المدرجة في لندن 5%.وقال الرئيس يون سوك يول إن القرار اتخذ لحماية الحرية والنظام الدستوري، ولن يكون له تأثير على السياسة الخارجية لكوريا الجنوبية. وأضاف أن ذلك سيساعد أيضاً في تحييد أنصار كوريا الشمالية. (بلومبيرغ)