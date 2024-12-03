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وتابع: "حماس مطالبة بالإفراج عن المختطفين. لقد ركز الرئيس ترامب في المكان الصحيح، على حماس، وليس على الحكومة الإسرائيلية. سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتحريرهم، ومن يؤذيهم سيدفع الثمن. وهذا أيضاً ما قاله الرئيس ترامب بالأمس، وهو يعزز هذا التصريح. سنعيد جميع المختطفين".وشدد رئيس الوزراء الاسرائيلي على أنه "لن نهدأ حتى نستعيد كل رهائننا، الأحياء والأموات على حد سواء".وكان ترامب هدد، يوم أمس، بأن الشرق الأوسط سيواجه "الجحيم كلّه" إذا لم يتم إطلاق جميع الرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قبل موعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني المقبل.(الحرة)