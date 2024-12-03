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الدفاع السورية تكشف تفاصيل المعارك المشتعلة.. إليكم آخر التطورات

Lebanon 24
03-12-2024 | 11:38
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أعلنت وزارة الدفاع السورية أن "القوات المسلحة ضربت مجاميع "التنظيمات الإرهابية" ومواقعها ومقرّاتها وأرتالها المتحركة، في ريفي حماة الشمالي وإدلب مُعتمدةً وسائط المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك".
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ولفتت في بيان أنّه "خلال الـ 24 ساعة الماضية تلقت "التنظيمات الإرهابية" سلسلة ضربات دقيقة أسفرت عن تدمير مقر عمليات تابع لما يسمى بـ هيئة تحرير الشام وثلاثة مستودعاتٍ تحوي ذخائر متنوعة وعشرات العربات والآليات المدرعة على محاور جبهات القتال".

أضاف البيان:" تمكنت قواتنا المسلحة من القضاء على ما لا يقل عن مئتي إرهابي بينهم متزعمو مجموعات من جنسيات أجنبية، وتدمير وإسقاط أكثر من عشرين طائرة مسيرة أطلقها الإرهابيون باتجاه القرى والبلدات الآمنة".

وأشارت إلى أنّه "يستمر وصول التعزيزات العسكرية بمختلف أنواعها إلى وحدات قواتنا المسلحة والتي تخوض معارك عنيفة على خطوط الاشتباك لا سيما على محاور بريف حماة الشمالي".
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