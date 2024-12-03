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عربي-دولي

إيران تكشف: في هذه الحالة سنرسل قواتنا إلى سوريا!

Lebanon 24
03-12-2024 | 12:01
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن "بلاده ستدرس إرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت دمشق ذلك"، وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية.

وتأتي تصريحات الوزير الإيراني بعيد هجوم شنته فصائل في المعارضة السورية في شمال البلاد، وباتت الآن تسيطر على كامل أحياء حلب، ثاني أكبر المدن السورية، بينما تواصل عملياتها على أطراف مدينة حماة من الجهة الشمالية. (الحرة) 
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