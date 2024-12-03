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عربي-دولي

في ريف حماة.. مواجهات عنيفة بين الجيش والمعارضة السورية

Lebanon 24
03-12-2024 | 13:22
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش والمعارضة السورية  على محاور ريف حماة.

في حين أعلن الجيش السوري أنه أرسل تعزيزات إلى محاور ريف حماة الشمالي.
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