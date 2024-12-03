في ريف حماة.. مواجهات عنيفة بين الجيش والمعارضة السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش والمعارضة السورية على محاور ريف حماة.



في حين أعلن الجيش السوري أنه أرسل تعزيزات إلى محاور ريف حماة الشمالي.

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