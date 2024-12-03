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عربي-دولي

البنتاغون يعلن تنفيذ ضربة في سوريا.. من المستهدف؟

Lebanon 24
03-12-2024 | 13:10
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أعلن مسؤول في البنتاغون، اليوم الثلاثاء، إن "القوات الأميركية المتواجدة في سوريا، نفذت ضربة واحدة على الأقل دفاعا عن النفس في منطقة دير الزور خلال الليل، دون أن يفصح عن المستهدَف فيها".

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وأوضح أن "الضربة لا صلة لها بتقدم قوات معارضة للنظام السوري حاليا في البلاد". (الحرة) 
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