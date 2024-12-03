بعد إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.. أوّل تعليق من "الاتحاد الأوروبي"

أعلن ممثل الدائرة الإعلامية للاتحاد الأوروبي، لوكالة "نوفوستي" الروسية خلال تصريحات أدلى بها في بروكسل، أن "الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الأوضاع في كوريا الجنوبية".



وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رينهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن "رئيس البلاد يون سوك يول عقد اجتماعا طارئا خلال الليل، أعلن بعده فرض الأحكام العرفية في البلاد، للتخلص من القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي".

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