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إقتصاد

تصريح خطير من ماسك: أميركا ستفلس

Lebanon 24
03-12-2024 | 14:19
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أعرب إيلون ماسك عبر حسابه على "اكس" عن نظرة "تشاؤمية" إلى مستقبل الاقتصاد الأميركي الآيل إلى الإفلاس".

وقال ماسك في منشوره: "أميركا تقترب بسرعة كبيرة من الإفلاس الفعلي"، تعليقا على توقعات ارتفاع ديون الحكومة الأمريكية.
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وفي نهاية شهر تشرين الثاني المنصرم، أفادت وزارة المالية الأميركية، بأن الدين العام وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث تجاوز 36 تريليون دولار، ووفقا لصندوق النقد الدولي سيصل مستوى الدين الحكومي الأميركي بحلول 2029 إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحلول 2032 سيتجاوز 140%. هذا وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النمو يهدد الاقتصاد الأميركي والعالمي على حد سواء.

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