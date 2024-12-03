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اجتماع طارئ للجامعة العربية بطلب من سوريا

Lebanon 24
03-12-2024 | 14:47
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يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم الأحد المقبل اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في سوريا.

ويأتي الاجتماع المرتقب بناء على طلب من سوريا لبحث الأحداث المتسارعة في الشمال السوري وما يحصل على الأرض وتداعياته.
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