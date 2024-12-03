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عربي-دولي

بعد ساعات من اتخاذه القرار.. رئيس كوريا الجنوبية "يتراجع" ويعلن رفع الأحكام العرفية

Lebanon 24
03-12-2024 | 15:01
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أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الثلاثاء، إنه سيتحرك لرفع الأحكام العرفية التي أعلنها قبل ساعات قليلة، بعد تصويت البرلمان ضد الإجراء.

كما قرر سحب قوات قيادة الأحكام العرفية، وعقد اجتماع لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
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وكان يون أعلن فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الثلاثاء، متهما المعارضة بأنها "قوى مناهضة للدولة"، في خطوة رفضها خصومه معتبرين أنها غير دستورية وباطلة. (سكاي نيوز)
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