انتقادات لاذعة تطال وزير الدفاع الإسرائيلي.. هذا ما قاله كبار الضباط الإسرائيليين

وجّه كبار الضباط الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، انتقادات لاذعة لوزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس، مشيرين إلى أنه "لم يأت كي يعمل"، بحسب ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية.



وبحسب القناة، "اشتكى الضباط من أنه لا يقوم بفعل شيء، ويأتي متاخرا إلى الوزارة ويمضي ساعات مع أعضاء مركز الليكود ويتبنى إنجازات على مشاريع أعدت قبل دخوله للمنصب". (روسيا اليوم)

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