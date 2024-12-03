بيدرسون عن سوريا: لإطلاق مسار سياسي لإنهاء الازمة

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واتهم بيدرسون التنظيمات المسلحة "بشن هجمات برية متجاوزة منطقة خفض التصعيد"، مشيراً إلى أن "تلك التنظيمات تقدمت باتجاه حماة والمدن الكبرى المكتظة بالسكان".وأضاف أن "هجمات التنظيمات المسلحة تطال المنشآت العامة والمستشفيات"، موضحاً من "مخاوف من موجات نزوح كبيرة نتيجة الأزمة في سوريا".واختتم كلمته بالدعوة إلى "إطلاق مسار سياسي لإنهاء الازمة السورية". (سكاي نيوز)