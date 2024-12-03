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عربي-دولي

بيدرسون عن سوريا: لإطلاق مسار سياسي لإنهاء الازمة

Lebanon 24
03-12-2024 | 16:01
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أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا "غير بيدرسون" في كلمة بجلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن التطورات في سوريا، مساء الثلاثاء، أنه "لا يمكن إنهاء الأزمة السورية بالسبل العسكرية".

واتهم بيدرسون التنظيمات المسلحة "بشن هجمات برية متجاوزة منطقة خفض التصعيد"، مشيراً إلى أن "تلك التنظيمات تقدمت باتجاه حماة والمدن الكبرى المكتظة بالسكان".
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وأضاف أن "هجمات التنظيمات المسلحة تطال المنشآت العامة والمستشفيات"، موضحاً من "مخاوف من موجات نزوح كبيرة نتيجة الأزمة في سوريا".

واختتم كلمته بالدعوة إلى "إطلاق مسار سياسي لإنهاء الازمة السورية". (سكاي نيوز)
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