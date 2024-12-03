إيران: الدعم الخارجي يُطيل أمد الأزمة في سوريا

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قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في جلسة لمجلس الأمن، مساء الثلاثاء، إن "واشنطن في مقدمة الأطراف التي تدعم التنظيمات المسلحة في سوريا".واعتبر في كلمته خلال الجلسة التي ناقشت التطورات الأخيرة في سوريا أن "الدعم الخارجي يطيل أمد الأزمة في سوريا".وأعرب عن قلق إيران البالغ حيال التطورات في سوريا، معتبراً أن "هجوم التنظيمات الإرهابية على حلب اعتداء سافر على سيادة سوريا".وأضاف: "الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة يستخدم الإرهاب أداة لتنفيذ أجنداته السياسية في المنطقة".وشدّد على أن "دعم إيران ثابت لسوريا في حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه".