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كيف علّقت واشنطن على قرار رئيس كوريا الجنوبية إلغاء الأحكام العرفية؟

Lebanon 24
03-12-2024 | 23:14
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رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بقرار رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلغاء الأحكام العرفية بعد وقت قصير من إعلانه.

وقال بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة راقبت عن كثب التطورات في كوريا الجنوبية في الساعات الـ 24 الماضية وتتوقع "حل الخلافات السياسية بشكل سلمي ووفقا لسيادة القانون".
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وأضاف الوزير الأميركي: "نرحب بتصريح الرئيس عن إلغاء أمر إعلان الأحكام العرفية"، مشيرا إلى أن إلغاء الأمر يتوافق مع دستور كوريا الجنوبية بعد "تصويت الجمعية الوطنية بالإجماع على رفض الإعلان".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأربعاء أن بلاده تتابع "بقلق بالغ واستثنائي" الوضع في سول حيث فرض الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لبضع ساعات الأحكام العرفية قبل أن يرغمه البرلمان على رفعها.

وبعد تصويت الجمعية الوطنية، أعلن الرئيس يون، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، رفع الأحكام العرفية.
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