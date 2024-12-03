Advertisement

عربي-دولي

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزلين بغزة

Lebanon 24
03-12-2024 | 23:28
A-
A+
Doc-P-1287645-638688905794969822.jpg
Doc-P-1287645-638688905794969822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، مساء الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وقالت الوكالة إن طائرات إسرائيلية استهدفت منزلا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين.
Advertisement


وأكدت الوكالة أن قوات إسرائيلية قصفت أيضا منزلا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.


وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الإثنين، أن الوضع في غزة كارثي، فيما كشف أن قطاع غزة بات يضم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم.

وقال أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر في العاصمة المصرية القاهرة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع المدمر جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ 13 شهرا، إن "الوضع في غزة مروع وكارثي". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:48 | 2024-12-04
01:27 | 2024-12-04
01:13 | 2024-12-04
01:09 | 2024-12-04
01:00 | 2024-12-04
00:54 | 2024-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24