شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزلين بغزة

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، مساء الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.وقالت الوكالة إن طائرات إسرائيلية استهدفت منزلا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين.وأكدت الوكالة أن قوات إسرائيلية قصفت أيضا منزلا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الإثنين، أن الوضع في غزة كارثي، فيما كشف أن قطاع غزة بات يضم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم.وقال أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر في العاصمة المصرية القاهرة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع المدمر جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ 13 شهرا، إن "الوضع في غزة مروع وكارثي". (سكاي نيوز)