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عربي-دولي

في أميركا.. توقيف صيني هرّب أسلحة إلى كوريا الشمالية

Lebanon 24
03-12-2024 | 23:38
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أوقف صيني بشبهة تهريب أسلحة إلى كوريا الشمالية في الولايات المتحدة، وفق وزارة العدل الأميركية.

ويلاحق شينغهوا وين، 41 عاماً، المقيم في كاليفورنيا، بتهمة تصدير أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية حساسة إلى كوريا الشمالية في انتهاك للقوانين الفيدرالية والعقوبات الأميركية على بيونغ يانغ، وفق بيان للوزارة، التي أشارت إلى أنه أخفى بمساعدة شركاء هذه الشحنات في حاويات مغادرة من لونغ بيتش في كاليفورنيا، إلى كوريا الشمالية، عبر هونغ كونغ.
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وأضافت الوزارة أن قوات إنفاذ القانون صادرت في آب جهازين في منزل وين كان يعتزم إرسالهما إلى كوريا الشمالية، هما جهاز لكشف مواد كيميائية خطيرة، وجهاز لكشف أجهزة التنصت.

وفي أيلول، صادرت قوات إنفاذ القانون 50 ألف طلقة من عيار 9 ميليمترات كان ينوي على الأرجح شحنها إلى كوريا الشمالية، وفق الوزارة.

وجاء في البيان أيضاً أنه كان مقيماً بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الطالب التي كان يحملها، وهو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً لانتهاكه العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
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