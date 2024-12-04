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عربي-دولي

الناتو يخشى من أعمال تخريبية وهجمات سيبرانية

Lebanon 24
04-12-2024 | 01:27
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أعرب حلف الناتو عن مخاوفه من حدوث أعمال تخريبية وهجمات سيبرانية خطيرة جديدة على أراضي الحلف، وفقاً لما صرح به مسؤول كبير، على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل.

وقال المسؤول إن روسيا على وجه الخصوص تبدو أكثر استعداداً لإلحاق الأذى، أو تعريض الأرواح للخطر، من خلال التخريب في دول أعضاء الناتو.
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وأضاف أن الصين وإيران وكوريا الشمالية أيضاً نشطة في تنفيذ هجمات سيبرانية.

وأشار المسؤول إلى أن بكين، مثل موسكو، تنفذ حملة مستمرة لنشر البرمجيات الخبيثة، والهدف من ذلك هو القيام بأنشطة تجسسية، بالإضافة إلى القدرة على التسبب في الاضطرابات، في حال تصاعد التوترات.

وتستهدف روسيا بشكل خاص البنية التحتية الحيوية، لا سيما أنظمة التحكم الصناعية، وفقاً للمسؤول.

وضرب المسؤول مثالاً على ذلك بهجوم كبير، ربما نفذته إيران، على ألبانيا العضو في الناتو، حيث أدى إلى تعطيل نظام السيطرة على الحدود.

كما تم نشر ملفات وزارة الداخلية على الإنترنت.

وأوضح المسؤول أن كل شيء تم نشره بعد الهجوم، بما في ذلك ملفات الشرطة ورسائل البريد الإلكتروني بين الضباط
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