موسكو تعلن إسقاط مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات روسية

Advertisement

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 11 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق روسية.وقالت الوزارة في بيان: "تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا صباح اليوم، حيث اعترضت ودمرت 11 طائرة أوكرانية مسيرة"، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.وأردف البيان: "تم تدمير 6 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة ريازان، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أنقوات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت خلال الليلة الماضية 24 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق روسية.وجاء في بيان الوزارة اليوم: "تم خلال الليلة الماضية إيقاف محاولات أوكرانية لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات دون طيار، ضد أهداف على أراضي روسيا".وأوضح البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 24 طائرة أوكرانية دون طيار، حيث تم تدمير 6 طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و4 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 فوق أراضي مقاطعة ريازان، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أستراخان، و5 فوق أراضي مقاطعة كراسنودار".وتعلن وزارة الدفاع الروسية بشكل شبه يومي في الفترة الأخيرة عن تقدم قواتها وسيطرتها على مناطق وبلدات في شرق أوكرانيا وإسقاط مسيرات، فيما لا تزال الأنباء متضاربة حول حقائق الأوضاع الميدانية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط من عام 2022.