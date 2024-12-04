ترامب يفكر باختيار ديسانتيس بدلا من هيغسيث للبنتاغون... ما السبب؟

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وأشارت الصحيفة إلى أن السبب وراء التغيير المحتمل هو أن هيغسيث، مقدم البرامج السابق في قناة "فوكس نيوز"، يواجه تدقيقًا متزايدًا بشأن مزاعم اعتداءات جنسية.كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مقربين من ترامب قولهم إن الرئيس المنتخب قد يختار شخصا آخر غير ديسانتيس، إذا فشل ترشيح هيغسيث لرئاسة البنتاغون.قبل ذلك وقع الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب اتفاقا مع وزارة العدل لبدء عملية التحقق من الخلفية الخاصة بمرشحيه وهيئة موظفيه بعد تأخير استمر لأسابيع.وتتيح هذه الخطوة لمساعدي الفريق الانتقالي لترامب وموظفي إدارته المستقبلية الحصول على تصاريح أمنية قبل يوم التنصيب، ما يمكنهم من الوصول إلى معلومات سرية حول البرامج الحكومية الحالية.كما يسمح ذلك القرار بإجراء التحقيقات التي يطلبها المشرعون بشأن خلفيات المرشحين الذين سيخضعون لتأكيد مجلس الشيوخ قبل التصويت عليهم. (العربية)