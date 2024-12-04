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إقتصاد

بسبب كوريا الجنوبية... هذا ما حلّ بأسواق المال في آسيا

Lebanon 24
04-12-2024 | 05:17
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تعرضت مؤشرات أسواق المال الآسيوية لموجة بيع كبيرة بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها كوريا الجنوبية والتي زادت من حالة الغموض الإقليمي، رغم أن مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية تراجع بأقل من 2%.

وفي وول ستريت، سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعا، في حين لم يطرأ تغير كبير على أسعار النفط.
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وأعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية بصورة مفاجئة مساء الثلاثاء، مما دفع القوات إلى محاصرة البرلمان.

واتهم يون سوك يول القوات الموالية لكوريا الشمالية بالتخطيط للإطاحة بواحدة من أكثر الديمقراطيات حيوية في العالم. وتم إلغاء فرض الأحكام العرفية بعد نحو ست ساعات.
 
 
 

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