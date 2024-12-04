الجيش الإسرائيليّ يطلب من جنوده عدم السفر إلى الخارج... ما السبب؟

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، أنّ "الجيش" الإسرائيلي يُقدّر أنّ إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مُذكّرات اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في قطاع غزّة، يدعم إصدار مُذكّرات اعتقال دولية أخرى، وإجراءات جنائية في كل أنحاء العالم ضدّ ضباط كبار وجنود نظاميين وجنود في قوات الاحتياط شاركوا في الحرب.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنّ "الجيش الإسرائيلي رصد خلال الآونة الأخيرة، قرابة 30 حالة تقديم دعاوى شملت إجراءات جنائية ضدّ ضباط وجنود شاركوا في الحرب على قطاع غزّة، وكانوا يُخططون للسفر إلى خارج البلاد، وحذّرهم الجيش بالامتناع عن السفر، تحسباً من اعتقالهم أو تعرّضهم للتحقيق في الدولة التي يخططون للسفر إليها.وطالب الجيش الإسرائيلي قسماً من ضباطه وجنوده الموجودين في دول أجنبية بمغادرتها على الفور، تحسباً من إجراءات قضائية ضدهم، وبينهم ثمانية على الأقل موجودون في قبرص وسلوفانيا وهولندا، وفق الصحيفة الإسرائيلية.كذلك، لفتت الصحيفة إلى أنّ الجيش الإسرائيلي لا يمنع سفر جنوده وضباطه في هذه الأثناء، لكنّه يضع "تقدير مخاطر" لأي جندي يقدم طلباً للخروج من البلاد، وخصوصاً أولئك الذين شاركوا في العدوان في قطاع غزّة. (الميادين)