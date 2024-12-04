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عربي-دولي

إيطاليا تقرر تعيين سفير لها لدى اليمن دعما للحكومة الشرعية

Lebanon 24
04-12-2024 | 09:45
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أعلنت الحكومة الإيطالية تعيين سفير لها لدى اليمن، في الوقت الذي أكدت دعمها للحكومة الشرعية في حربها ضد جماعة الحوثي.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن إيطاليا عينت سفيراً لها لدى اليمن كدليل على دعم سلطاتها الشرعية في الحرب ضد الحوثيين.
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وأضاف: "لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، قررنا في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء تعيين سفير إيطالي لإعطاء إشارة القرب من السلطات الشرعية في البلاد، في حين أن الحرب بين البلدين كما تعلمون مستمرة".
وأردف تاجاني، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، في مقابلة صحافية: "عندما تدرك إيران أنه لن يكون من المناسب مواصلة الهجمات، فإن الحوثيين سيتوقفون أيضاً"، في إشارة للهجمات البحرية المستمرة.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية اليمنية بقرار الحكومة الإيطالية، وأكدت أن هذه الخطوة تعتبر مهمة وتعكس العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، وتعكس أهمية تعزيز هذه العلاقات.
بدوره، أشاد بيان صادر عن الخارجية اليمنية بإعلان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، عن تعيين إيطاليا سفيراً لدى اليمن كدليل على دعم سلطاتها الشرعية. (العربية)
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