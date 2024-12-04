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وزير اسرائيلي: أهم شيء في الحرب هو إعادة الرهائن إلى ديارهم

Lebanon 24
04-12-2024 | 10:45
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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله، اليوم، إن الضغوط على «حماس» تتزايد، مضيفاً أنه في الوقت الراهن «سنكون قادرين حقاً على إبرام اتفاق بشأن الرهائن».
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ووفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، قال كاتس خلال زيارة لقاعدة «تل نوف» الجوية إن أهم شيء في الحرب هو إعادة الرهائن إلى ديارهم هذا هو الهدف الأسمى الذي نسعى له، ونحن نعمل بكل الطرق لتحقيق ذلك»، مضيفاً: «إن الضغوط على حماس تتزايد بشدة، وهناك فرصة لإبرام صفقة رهائن هذه المرة حقاً».
(الشرق الأوسط)
 
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