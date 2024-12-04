17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الأسد يصدر مرسوما يقضي بإضافة 50% إلى رواتب العسكريين
Lebanon 24
04-12-2024
|
12:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، المرسوم رقم 28 القاضي بإضافة نسبة 50 % إلى رواتب العسكريين السوريين.
ويقضي المرسوم الصادر اليوم بإضافة نسبة 50 % إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم، وذلك للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وتعديلاته، مع احتفاظ المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية.
Advertisement
وتأتي هذه الزيادة بالتزامن من خوض وحدات الجيش العربي السوري اشتباكات عنيفة بمختلف صنوف الأسلحة مع التنظيمات الإرهابية على محور جبل زين العابدين شمال شرق مدينة حماة ومحور الريف الشمالي الغربي للمدينة وتوقع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين.
وشن مسلحون بقيادة "هيئة تحرير الشام" هجوما على مدينة حلب يوم الأربعاء الماضي وسيطروا على المدينة، وتقدموا إلى الريف المحيط بإدلب ومحافظة حماة المجاورتين. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تغيّب في اللحظة الاخيرة… وبلا اعتذار
Lebanon 24
تغيّب في اللحظة الاخيرة… وبلا اعتذار
03:15 | 2024-12-04
04/12/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة اغتيال نصر الله… "زمطنا"
Lebanon 24
ليلة اغتيال نصر الله… "زمطنا"
02:15 | 2024-12-04
04/12/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وكأن المسيح صلب مجدداً"... دير ميماس المقاوِمة تتّهم بالعمالة!
Lebanon 24
"وكأن المسيح صلب مجدداً"... دير ميماس المقاوِمة تتّهم بالعمالة!
02:30 | 2024-12-04
04/12/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة لابنة وائل كفوري وأنجيلا بشارة... هكذا احتفلت بعيد البربارة
Lebanon 24
صورة جديدة لابنة وائل كفوري وأنجيلا بشارة... هكذا احتفلت بعيد البربارة
06:56 | 2024-12-04
04/12/2024 06:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مع انتهاء الحرب في لبنان... قلق في إسرائيل من أمرٍ خطير وتحذير عاجل
Lebanon 24
مع انتهاء الحرب في لبنان... قلق في إسرائيل من أمرٍ خطير وتحذير عاجل
06:00 | 2024-12-04
04/12/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:07 | 2024-12-04
هذا ما دفع ترامب للتهديد بـ"جحيم" في الشرق الأوسط.. إعلام إسرائيلي يكشف
13:57 | 2024-12-04
تفاوض مع "طالبان".. من هو مبعوث ترامب الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن؟
13:55 | 2024-12-04
مرض غامض يثير ذعرا واسعا في هذه الدولة.. سقوط وفيات وهذه أعراضه!
13:48 | 2024-12-04
في سوريا.. مقتل مصور وكالة الأنباء الألمانية وهذه هويته (صور)
13:39 | 2024-12-04
بالفيديو.. استشهاد 20 فلسطينيا في غارة على خيام النازحين في غزة
13:18 | 2024-12-04
سيعمل كمستشار رفيع المستوى.. من عاد إلى البيت الأبيض؟
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
04/12/2024 21:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
04/12/2024 21:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
04/12/2024 21:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24